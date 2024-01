FOTO Palermo, Soleri saluta Valente: “In bocca al lupo, amico mio”

Nuova avventura in Serie C per Nicola Valente . Jolly poliedrico sulla corsia di destra, mattatore assoluto con sette gol ed undici assist tra regular season e playoff nell'anno della promozione dei rosa di Silvio Baldini dalla Lega Pro alla Serie B , protagonista con Eugenio Corini nel suo primo campionato cadetto, con trentadue presenze, tre gol e sei assist vincenti. Spazio ed impiego che si è drasticamente ridotto in questa stagione con dieci presenze nel girone d'andata, quasi tutte da subentrato, ed appena 271 minuti sul terreno di gioco in cui comunque è riuscito con tre assist a mandare in gol i suoi compagni.

Intesa di massima raggiunta con il Padova: il calciatore approderà alla corte di Vincenzo Torrente a titolo definitivo sulla base di un gratificante contratto di due anni e mezzo. Il classe 1991 ha già lasciato il capoluogo siciliano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al club ligure fino al 30 giugno 2026, che testimonia la volontà della stessa società di puntare su Valente anche in chiave futura, auspicabilmente in categoria superiore. "In bocca al lupo per tutto amico mio", ha scritto Edoardo Soleri su Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae in maglia rosanero proprio insieme all'ormai ex compagno di squadra. Di seguito, la "stories" in questione: