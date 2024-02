Calciomercato Palermo, Gds: “Valente sposa il Padova, saluto a tifosi e compagni…”

Separazione dolorosa ma preventivabile. Nicola Valente chiude col Palermo una storia d'amore, umana e professionale, ricca di gratificazioni reciproche ed emozioni forti. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia celebra la parabola rosanero dell'esterno offensivo classe 1991, divenuto progressivamente protagonista sul rettangolo verde con la maglia del club siciliano e beniamino nel cuore dei tifosi del Barbera. Centodiciannove presenze complessive, assist in quantità e gol di pregevole fattura, oltre che dal notevole peso specifico. L'ex Carrarese è divenuto un vero e proprio mattatore nella seconda stagione del Palermo in Lega Pro, assurgendo a leader tecnico e carismatico della banda Baldini che trionferà nei playoff e conquisterà la promozione in B proprio ai danni del Padova in finale. Valente ripartirà ora proprio dal blasonato e storico club veneto, che ambisce al salto di categoria nel girone A di Lega Pro e che ha puntato forte sull'ex Palermo facendogli firmare un contratto in scadenza a giugno 2026. In serie cadetta Valente ha ampiamente dimostrato di poter ben figurare e dire la sua. Prima annata con Corini in panchina in cui il ragazzo è stato tra i più continui e performanti come testimoniano le tre reti ed i sei assist vincenti in trentadue presenze. Impiego esiguo in questa prima parte di stagione, pochi spezzoni in cui Valente si è sempre fatto trovare pronto, riuscendo anche a sfornare tre assist decisivi per i propri compagni. Ragazzo affabile e professionista irreprensibile, profondamente dedito alla causa della squadra e sempre costruttivo in seno allo spogliatoio. Salutato ieri con grandissimo affetto dalla piazza e dai compagni, affetto che Valente ha fortemente corrisposto con un post accorato sui propri account social.