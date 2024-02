Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Cremonese-Jonhsen! Palermo, no Caso…”

Edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che fa il punto sulle principali trattative di calciomercato in Serie B a poche ore dalla chiusura della sessione invernale. Rosea che celebra il colpo della Cremonese che esce dall'impasse Caso e chiude col Venezia un innesto di alto livello per il reparto offensivo: Stroppa è pronto ad abbracciare il forte jolly d'attacco Dennis Johnsen, tre gol e sei assist in questa prima parte di stagione. Operazione di livello che indebolisce al contempo una diretta concorrente in chiave promozione e consolida le ambizioni del club grigiorosso che potrebbe ora anche puntare ad un nuovo rinforzo in difesa visto gli infortuni occorsi nel reparto. Palermo che si rassegna alla decisione di Giuseppe Caso e vira su Chaka Traorè del Milan, trattativa non semplice ma percorribile per regalare a Corini il talentuoso attaccante esterno ivoriano classe 2004 come terzo innesto di qualità della finestra di gennaio. Lecco pronto a cambiare volto con gli innesti del portiere La Manna e di Ierardi rispettivamente da Monza e Vicenza. Spezia che lavora per Pittarello del Cittadella proponendo lo scambio con Antonucci, Catanzaro che perde Moro e lavora su La Mantia se parte Donnarumma in avanti. Lagumina va al Mirandes e saluta la Sampdoria, Bari e Cosenza tentano lo scambio Aramu-Calò, club pugliese pronto ad annunciare Guiebre dal Modena.