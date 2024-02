Calciomercato Palermo, Gds: “Colpo dal Milan, c’è Chaka Traorè per Corini…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Palermo che piazza una zampata di spessore, dopo il dietrofront di Spezia ed entourage del calciatore nell'operazione Daniele Verde, sfumata in modo inatteso quando pareva definita in ogni dettaglio. Il rinforzo in attacco per Eugenio Corini arriva dal Milan ed è già stato protagonista in questa prima parte di stagione tra Serie A e Coppa Italia, a dispetto della giovane età, con la maglia rossonera. Dopo essersi defilato dalla corsa a Mirko Antonucci, orsa verso il Modena, il club targato City Football Group ha imbastito una negoziazione celere e risoluto per assicurarsi le prestazioni del talentuoso classe 2004. Prestito con diritto di riscatto del cartellino fissato a dieci milioni per il jolly offensivo ivoriano, già in gol ad Empoli in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia. Niente caso quindi, con il fantasista del Frosinone che ha tentennato anche al cospetto della corte serrata della Cremonese, vicinissima a sua volta a chiudere l'acquisto di Johsen dal Venezia. Valente ha salutato città, tifosi, staff e compagni, firmando un contratto fino a giugno 2026 contro il Padova, club che ambisce alla promozione in B nel girone A di Lega Pro. Traoré dovrebbe svolgere le visite mediche oggi a Torino, bravo il Palermo a superare sul filo del traguardo la concorrenza di Losanna e West Bromwich. Potrebbe essere questo l'ultimo colpo in entrata dei rosanero nella sessione invernale che chiuderà oggi alle 20, anche se con due slot liberi in lista over può sempre accadere di tutto al fotofinish.