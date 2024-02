Calciomercato Palermo, ok per Traorè: cifre e dettagli dell’operazione con il Milan

Chaka Traorè è un talento in rampa di lancio, ma c'è ancora molto da scoprire dei pregi ed i difetti del ragazzo, che è soltanto un classe 2004. Le stagioni agli ordini di Ignazio Abate, nella Primavera del Milan, stanno rivelando le peculiarità a livello atletico e tecnico, comunque ben note anche a livelli alti con la prima squadra. Misto di estro e doti importanti dal punto di vista vigoroso, Chaka ha lasciato intravedere cose interessanti nei panni di mera alternativa tra i grandi e punto fermo con i pari età. Ha mostrato un qualcosa che gli permettesse di essere associato a Rafael Leao, per la capacità di unire un buon controllo di palla agli strappi in velocità sulla fascia di competenza. Predilige il piede destro, è la solita ala d'attacco a cui piace venire dentro al campo per andare a fare male alle difese avversarie, sfruttando dribbling e forza fisica.