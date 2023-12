Palermo, Gazzetta dello Sport: “Non finisci mai, sette gol segnati nei minuti finali”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza il girone di andata del Palermo in Serie B. Il punto di forza della squadra rosanero è stata la capacità di rimontare in extremis, segnando 7 gol nei minuti conclusivi, più di qualsiasi altra squadra in Serie B. Questa caratteristica ha consentito al Palermo di conquistare 21 punti, che avrebbero potuto essere 25 se non ci fossero stati gli errori di Parma e Como. Tuttavia, le prime diciannove partite hanno anche evidenziato una certa fragilità difensiva della squadra di Corini. Nei minuti finali, infatti, i rosanero hanno subito 5 gol, di cui 3 su calci piazzati. Questa tendenza potrebbe rappresentare un problema per il Palermo in ottica promozione, soprattutto alla ripresa del torneo, quando ci saranno tre scontri diretti contro Cittadella, Modena e Catanzaro. In queste gare, ogni errore potrebbe costare caro. In conclusione, il Palermo ha chiuso il girone di andata con un buon risultato, ma ha ancora margini di miglioramento se vuole puntare alla Serie A. In particolare, la squadra di Corini dovrà lavorare sull'equilibrio e sulla solidità difensiva nei minuti finali.