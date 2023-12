La Gazzetta dello Sport: “Palermo, City Group pronto a calare un poker sul mercato”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sulle prime operazioni di mercato in Serie B e sottolinea come il Palermo sia una delle squadre più attive. La società rosanero ha previsto una spesa di circa 5 milioni per ingaggiare almeno tre giocatori di grande spessore, possibilmente anche quattro. La priorità è quella di trovare un difensore centrale e un terzino destro, ma non si esclude l'arrivo di un esterno d'attacco. I nomi fatti che potrebbero andare al Palermo nel mese di gennaio, sono quelli di Diakitè della Ternana, Caso del Frosinone e Zerbin del Napoli. Non è da escludere anche l'arrivo di un altro centrocampista di livello. In casa City Football Group il programma è chiaro, ma c'è anche la consapevolezza di poter contare su un club forte costruito in estate e quindi non ci saranno enormi rivoluzioni. A meno di clamorosi ribaltamenti. Salim Diakité del Ternana è un difensore centrale di una difesa a 4 o centrale destro in una difesa a 3, ma si adatta anche a giocare terzino destro. È un giocatore molto forte fisicamente e veloce nei recuperi difensivi; notevole è il suo stacco di testa. Caso, palla al piede, si diverte, fa divertire ma, soprattutto, è tremendamente concreto. E' un esterno d'attacco tutto tecnica, velocità, esplosività e classe! In A a Frosinone è un semplice gregario, a Palermo in B potrebbe tornare protagonista, ma ricordiamo la presenza in rosa di gente come Insigne e Di Francesco. Infine è stato citato Zerbin, gioiellino del settore giovanile del Napoli, classe 1999, è rapido, veloce, bravo nell'uno contro uno, può puntare l'avversario e sfidandolo in dribbling sia sfruttando la tecnica che la velocità.