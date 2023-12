Calciomercato Palermo, GdS: “Piace Dickmann, SudTirol e C su Valente. Pierozzi…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza i primi rumors di mercato inerenti al Palermo. La priorità della società rosanero sembra essere quella di trovare un nuovo terzino destro, visto che Mateju andrà in scadenza a fine stagione e con Buttaro non ha offerto le ideali garanzie nelle due fasi, in una squadra che deve competere per i piani alti. I due nomi più accostati al Palermo sono Diakitè della Ternana e Dickmann del Brescia. Diakitè è un classe 2000 ma vanta già 100 presenze tra C e B, mentre Dickmann è più esperto e ha un'ottima spinta propulsiva. Cellino sembrerebbe aprire alla cessione dell'ex SPAL, a differenza della Ternana, che si oppone, per il momento, alla cessione. Un'altra pista che non si può escludere è quella che porta a Pierozzi della Fiorentina. Pierozzi è un terzino destro di 23 anni che ha già dimostrato il suo talento in Serie B. Se dovesse liberarsi il posto al centro della difesa, il Palermo potrebbe tornare alla carica per Cistana del Brescia. Cistana è un difensore di 25 anni che ha già giocato in Serie A con il Brescia. Infine, l'articolo del noto quotidiano siciliano sottolinea come Valente, che ha un contratto in scadenza a giugno, abbia diverse richieste da club di Serie C che navigano in alta classifica, senza ignorare l'interesse del SudTirol! Il Palermo è attivo sul mercato e sta cercando di rinforzare la rosa per puntare alla promozione in Serie A.