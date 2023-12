Cremonese, Vazquez su Instagram: “Palermo, grazie per gli applausi. Auguro il meglio”

Quella del Boxing Day non è stata una partita come le altre per Franco Vazquez, di proprietà del Palermo dal 2012 al 2016 e protagonista del ritorno in Serie A dei rosanero nel 2014. L'italo-argentino, dopo la scorsa annata con la maglia del Parma, è tornato ancora una volta al "Renzo Barbera" da avversario, stavolta come calciatore della Cremonese. Una sconfitta amara quella dei grigiorossi, con Vazquez che però, tramite la sezione "stories" di Instagram, ha voluto ringraziare per l'accoglienza la tifoseria palermitana: