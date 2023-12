Corriere dello Sport: “Palermo, +8 rispetto all’anno scorso! Non solo Brunori-gol”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il girone di andata del Palermo in Serie B 2023-2024. La squadra rosanero ha chiuso la prima parte del campionato con 32 punti, 8 in più rispetto all'anno precedente. Questo dato è positivo, ma la squadra è stata costruita per obiettivi diversi, ovvero la promozione in Serie A. Le ultime 4 partite del girone di andata hanno fatto ben sperare, con 2 vittorie e 2 pareggi. Se si fa un parallelo con le stagioni dorate dell'era Zamparini, quando il Palermo vinceva le cadetterie, la squadra terminava il girone di andata con 35 o 37 punti. Per puntare al podio quindi, bisognerà fare meglio del girone di andata. Un dato curioso è che il Palermo ha fatto fatica a battere le squadre di bassa classifica, come Cosenza, Lecco, Sampdoria e Cittadella. Questo è un problema che si è verificato anche lo scorso campionato. Alla ripresa del torneo cadetto, la squadra di Corini incrocerà Cittadella, Modena e Catanzaro, tutte squadre di alta classifica che prestano il fianco all'avversario di turno. Questo potrebbe essere un vantaggio per il Palermo, che ha dimostrato di saper tenere alle grandi della B nelle ultime uscite! Brunori è il capocannoniere della squadra, ma ha segnato 2 gol in meno rispetto all'andata dell'annata 2022-2023. Nonostante ciò, la compagine di Corini riesce a segnare con tanti elementi, In particolar modo con i centrocampisti: Segre in prima pagina, con Stulac subentrato. Bene in questo senso anche Coulibaly ed Henderson. In conclusione, il Palermo ha chiuso il girone di andata con un buon risultato, ma ha ancora margini di miglioramento se vuole puntare alla promozione in Serie A.