Palermo, La Repubblica: “A gennaio si torna a Torretta. Diakite e Topalovic…”

Otto punti in quattro gare, con i rimpianti residui per le vittorie sfumate in extremis a Parma e Como, la soddisfazioni per le pesanti vittorie interne contro Pisa e grigiorossi. Uno score che ha restituito fiducia e convinzione alla formazione rosanero, accorciando sensibilmente le distanze dalla seconda posizione in classifica, attualmente detenuta in coabitazione da Como e Venezia. Gap di soli tre punti e Palermo che ha tutte le carte in regola per credere ancora alla possibilità di competere concretamente per la promozione diretta in Serie A. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si concentra sulle linee guida che ispireranno la sessione di calciomercato di gennaio in casa rosanero. Le brillanti prestazioni di Graves da laterale basso di destra sono certamente state accolte con sosddisfazione, in una zona delò campo in cui Mateju ha molto sofferto in questo girone d'andata. Il profilo di Diakite, classe 2000 in forza alla Ternana, piace abbastanza. Ragazzo duttile e con buona esperienza in categoria, impiegabile sia da esterno basso di destra che da centrale difensivo. Status di Under che consentirebbe di ingaggiarlo senza alcun paletto regolamentare, visto che al momento gli slot over in lista sono tutti occupati. Club di viale del fante che dovrebbe infatti perfezionare delle cessioni se vuole innestare nuovi profili strutturati in alcune zone specifiche e focali del rettangolo verde. Da Valente a Marconi, molti dei protagonisti della promozione in Serie B, col contratto in scadenza il prossimo giugno, potrebbero anche partire in questa finestra di calciomercato. Palermo che punta anche a rinforzare il centrocampo, dove non sempre tra infortuni e cali di rendimento, Corini ha potuto disporre di varianti adeguate alle sue esigenze, Occhio anche al capitolo attaccanti esterni, qualora alcuni degli elementi meno impiegati dovessero cambiare maglia. Luka Topalovic, prospetto talentuoso classe 2006, è già da tempo monitorato dalla rete di scouting del CFG, da sempre vigile sui giovani futuribili e dalle grandi potenzialità. Intanto, il 2 gennaio la squadra tornerà a lavorare al Centro Sportivo di Torretta per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie B che vedrà il Palermo impegnato sul campo del Cittadella.