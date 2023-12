Palermo, Corriere dello Sport: “Cessioni e obiettivi mercato, Diakite e Dickmann…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie di calciomercato del Palermo FC in vista della prossima sessione invernale che si aprirà a gennaio. Club rosanero rinfrancato dalla reazione, con annessi prestazioni e risultati delle ultime quattro gare. La vittoria nel boxing day contro la Cremonese ha restituito definitivamente autostima al gruppo e riacceso l'entusiasmo nell'ambiente, accorciando sensibilmente la classifica nella zona nobile e portando la compagine di Corini a soli tre punti dal secondo posto. Il management rosanero vuole alzare il livello dell'organico e potenziare oculatamente la rosa senza particolari stravolgimenti. Non vi sono ad oggi profili che hanno dichiaratamente chiesto la cessione, anche se una riflessione sui giocatori col contratto in scadenza, Valente, Marconi e Mateju, sarà ovviamente fatta anche in relazione alla volontà dei diretti interessati. L'importanza dei subentranti è stata ribadita nella vittoriosa gara contro i grigiorossi di Stroppa, Stulac anche se in corso d'opera risulta spesso decisivo ed è il miglior marcatore della squadra in casa con quattro centri, Soleri impatta alla grande e spacca sempre o quasi il match, Nedelcearu si è fatto trovare pronto nonostante non giocasse da tempo ed ha anche firmato una rete pesante nella rimonta contro i lombardi. La promessa slovena Luka Topalovic, classe 2006, piace ed è monitorata, ma trattasi di operazione semmai futuribile. Diakite è un'idea per il versante destro, piace molto Lorenzo Dickmann nella stessa zona di campo, ex Spal e Novara che Corini conosce molto bene per avere già allenato.