Giornale di Sicilia: “Palermo, con Coulibaly non perdi mai. Numero 80 come talismano”

Con Mamadou Coulibaly in campo il Palermo di Eugenio Corini non è mai andato neanche in svantaggio. L'ex Pescara è un talismano per i rosa.

⚽️

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il ruolo da talismano oltre che da centrocampista di Mamadou Coulibaly nel Palermo di Eugenio Corini. L'intermedio senegalese, arrivato in estate dalla Salernitana, è diventato ormai un punto fermo della squadra rosanero, sia per le sue qualità tecniche che per il suo impatto sulla gara. Coulibaly è un giocatore forte fisicamente, con una buona capacità di corsa e di recupero palla. Inoltre, è molto bravo a fare il finto trequartista e può essere pericoloso in zona gol, come ha dimostrato in occasione del match contro il Brescia.

Il GDS, inoltre, sottolinea come Mamadou sia anche un vero e proprio portafortuna per Corini. Con l'ex Pescara in campo, infatti, il Palermo non ha mai perso. Le sconfitte sono arrivate solo quando Coulibaly era in panchina o infortunato. Nonostante sia in diffida e dunque a rischio di saltare le prossime due partite, Corini non ha nessuna intenzione di privarsi di Coulibaly. Il tecnico ritiene che il centrocampista sia uno degli elementi fondamentali della squadra e che il suo rendimento sia uno degli aspetti positivi di questo momento di difficoltà per il club di Viale del Fante.

L'articolo del noto quotidiano regionale, conclude affermando che, nonostante l'importanza di Coulibaly, il Palermo ha bisogno di tornare a vincere e gioire al Barbera, a prescindere dal valore dell'avversario e senza fare affidamento solo su talismani come lui.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.