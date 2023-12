Spezia-Bari 1-0: Verde consegna i tre punti a D’Angelo. Marino perde Brenno e va ko

Si è archiviato l'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie B tra Spezia e Bari . Si aggiudica i tre punti la squadra di Luca D'Angelo , brava e cinica nel farsi bastare il gol di Daniele Verde per aggiudicarsi i tre punti nel big match contro i galletti . Grazie a questa vittoria la formazione bianconera esce dalla zona retrocessione, agganciando il Lecco . Terzo ko nelle ultime quattro partite, invece, per i pugliesi che restano a -4 dai playoff.

Primo tempo equilibrato e dal doppio volto al Picco. Parte bene lo Spezia che nel primo quarto d'ora calcia cinque corner, ma senza impensierire Brenno. Il Bari esce fuori alla distanza e ha le chance migliori con Achik (tiro dalla distanza respinto da Zoet) e, soprattutto, Koutsoupias che non ha indirizzato bene il pallone di testa dal cuore dell'area. Nel secondo tempo, al minuto 84' Cassata ruba palla a Ricci, entra in area dalla sinistra e calcia: il suo tiro deviato diventa un assist per Verde che batte Pissardo e segna nel giorno della sua centesima presenza con lo Spezia. La compagine di casa finisce il match in 10 uomini: secondo giallo per Zurkowski che, già ammonito, commette fallo su Nasti. La banda D'Angelovince la prima partita casalinga dell'anno