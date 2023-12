Palermo-Pisa, la sfida dei doppi ex: da Goldaniga e Puscas a Lucca e Vido

Questi i doppi ex più recenti del confronto tra Palermo e Pisa, con le due squadre che si sfideranno sabato in Serie B al "Barbera"

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

In vista della prossima partita di Serie B 2023-2024 tra Palermo e Pisa, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16.15, ai tifosi di entrambe le squadre possono balzare alla mente alcuni giocatori che hanno militato sia in rosanero sia in nerazzurro. Ecco alcuni dei più significativi doppi ex della storia più recente dei due club:

Il primo doppio ex che balza alla mente, sia per cronologia sia per caratura ed impatto sulle rispettive piazze, è senz'altro Lorenzo Lucca. Il centravanti attualmente in forza all'Udinese era arrivato a Palermo nel calciomercato invernale 2019-2020 dal Torino, riuscendo anche a siglare una rete in Serie D. Nella stagione successiva, Lucca è stato uno dei trascinatori con tredici reti siglate della formazione allenata da Giacomo Filippi, fermandosi per infortunio poco prima dell'inizio dei playoff di Serie C. Avanzando di categoria, il classe 2000 aveva stupito tutti gli appassionati per la sua straordinaria media realizzativa con la maglia del Pisa, interrompendo tuttavia la propria striscia positiva già dal mese di ottobre, fermandosi ad un totale di sei reti in campionato.

Continuando a non allontanarci dalla storia recente del Palermo, un nome di spessore che figura nella lista dei doppi ex con il Pisa è quello di Alberto Pelagotti. Il portiere, attualmente svincolato dopo la parentesi a Novara, ha vestito la maglia nerazzurra in Serie C nella stagione 2014-2015, mandato in prestito dall'Empoli. Dopo una stagione positiva e da protagonista con trentasei presenze raccolte e solamente ventotto reti subite, Pelagotti è rientrato alla base. Arrivato a Palermo nell'estate del 2019, il classe 1989 è uno degli artefici della rinascita rosanero dalla Serie D, giocando da titolare anche i successivi campionati di Serie C, con il mister Silvio Baldini che, tuttavia, nelle ultime gare stagionali ha preferito puntare su Samuele Massolo.

Tra portieri e bomber, nella lista dei doppi ex di Palermo e Pisa figura anche il difensore Edoardo Goldaniga. Nel 2012, l'allora direttore del Palermo Giorgio Perinetti fiutò le sue potenzialità già dai tempi del Pizzighettone in Serie D, portandolo a vestire la maglia rosanero. Tuttavia, nella sfortunata retrocessione dell'annata 2012-2013, l'attuale difensore del Cagliari non riuscì a mostrarsi in prima squadra. Il club siciliano successivamente girò in prestito Goldaniga proprio al Pisa in Lega Pro, raccogliendo trenta presenze condite da una rete. Tornato alla base nella stagione seguente, il classe 1993 è diventato col passare del tempo uno dei titolari del Palermo in Serie A, mostrando anche un certo feeling con il gol. Le strade tra le due parti si sono divise con la retrocessione in Serie B del 2017.

Chi ha militato in entrambe le squadre con la formula del prestito è George Puscas. Per l'attaccante rumeno quella di Palermo è stata una delle tante piazze in cui è stato mandato per accrescere il proprio potenziale da quello che ai tempi era il club che ne deteneva il cartellino: l'Inter. In rosanero, il classe 1996 ha spiccato per dinamismo, senso del gol e forza fisica, realizzando nove reti spalmate in 33 presenze in cadetteria. Prima del prestito al Genoa da parte del club inglese del Reading, Puscas è passato proprio da Pisa sempre in Serie B nella sessione di calciomercato invernale 2021-2022. Attualmente milita in Serie A proprio nella formazione di Alberto Gilardino, essendo ora un calciatore genoano a titolo definitivo.

Come Puscas, anche Luca Vido è passato da Palermo e da Pisa con le formule del prestito, passando dalla base Atalanta. In ordine cronologico è arrivata prima l'esperienza in Toscana. Due stagioni in nerazzurro per l'attaccante classe 1997, entrambi in Serie B dal gennaio del 2020 all'estate del 2021, con nove reti all'attivo. L'esperienza in Sicilia non è stata delle più fortunate per il centravanti attualmente in forza alla Reggiana, con un solo gol messo a segno contro il Modena su calcio di rigore nella passata stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.