Focus Palermo, rosa e nero nell’era Corini: dati, criticità e voglia di ritrovarsi

Il Palermo da oltre un anno a questa parte ha intrapreso un nuovo percorso. Il quale si basa su una logica protocollata, schematica e imprenditoriale, perfettamente conforme alle dinamiche del calcio moderno, targata City Football Group. Quindi, è acclarato il fatto che non ci sia spazio per stravolgimenti e ribaltoni improvvisi e perentori, niente virate di pancia in corso d'opera. Infatti, il piazzamento conseguito nello scorso campionato - conclusosi con un tranquillo consolidamento della categoria e l'accesso ai playoff sfumato sul filo di lana - è stato reputato soddisfacente e conforme al prim0 step fissato dalla nuova proprietà del club di Viale del Fante. Senza tener conto delle ampie possibilità di accedere ai playoff che c'erano, al netto di organico a disposizione del mister e concorrenti in ritardo. Una visione condivisa e portata avanti sul campo dal Genio e completamente difforme da quella della piazza, che provava, ogni giorno, a coesistere con quella della proprietà, nel tentativo di alimentare un sogno rimasto nel cassetto e rimandato al 2023/2024.