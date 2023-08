Calciomercato Serie B: Catanzaro double, Como ok Barba. Ternana, futuro Corrado…”

Il punto sulle principali trattative di calciomercato in Serie B in corso di evoluzione: si muovono Ternana, Catanzaro, Cosenza, Como e Bari per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sul calciomercato di Serie B. Ternana, fresca di cambio di proprietà e nuovo ds, Stefano Capozucca, che inizia a muoversi sul mercato. Martella saluta e va in prestito con opzione alla Feralpisalò, Pettinari e Donnarumma entrambi in uscita. I big Corrado e Diakité partirebbero solo per offerte irrinunciabili, al pari di Cesar Falletti. Favilli e Mantovani possibili cavalli di ritorno alla corte di Lucarelli. Catanzaro che ufficializza i prestiti di Luca D'Andrea dal Sassuolo e Giuseppe Ambrosino dal Napol e corteggia dal Frosinone l'ex Palermo, Szyminski. Como che rileva Barba dal Pisa, Cosenza ai dettagli per Marras dal Bari. Gemmi stringe anche per il ritorno di Michele Camporese dalla Reggina, Bari che accelera con il Gremio per il portiere Brenno, profilo individuato dal ds dei galletti, Polito, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di caprile.