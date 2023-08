Calciomercato Serie B, Spezia big da 30 milioni: Nzola e Holm gioielli, obiettivi…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pubblica un focus sul calciomercato dello Spezia, appena retrocesso dalla Serie A e tra le favorite per la promozione ai nastri di partenza del prossimo torneo cadetto. Numerosi i pezzi pregiati che possono generare introiti e plusvalenze significative in casa ligure, capitali da investire oculatamente sul mercato per allestire una rosa in grado si primeggiare nel campionato di Serie B 2023-2024. La rosea racconta di una cifra tra i 16 e i 19 milioni offerti da un club dell'Arabia Saudita per il cartellino del bomber Nzola, autore di tredici gol e due assist nell'ultima ed eccellente stagione disputata nel massimo torneo italiano. Un lauto ingaggio di due milioni di euro per l'attaccante franco-angolano potrebbe indurlo ad accettare la proposta, rinunciando alla prospettiva di ricongiungersi con Vincenzo Italiano, suo mentore in panchina, che lo vorrebbe alla Fiorentina. Altro patrimonio tecnico e finanziario di livello per lo Spezia è certamente Holm, esterno classe 2000, oggetto di attenzione di molte società di Serie A sul mercato. Atalanta, Juventus e adesso Sassuolo, con il club emiliano che vorrebbe avvalersi delle prestazioni di Holm con la formula del prestito oneroso. Verde dovrebbe tornare alla Salernitana, Dragowski verso il Nantes, Amian, Reca e Zurkovski sono altri calciatori che potrebbero rimpinguare in uscita il tesoretto della società ligure. Spezia pronto a monetizzare la cessione dei suoi big sul mercato, per poi costruire un organico di livello, pronto a competere per un immediato ritorno in Serie A.