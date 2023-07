Serie B, Stellone: “Palermo mercato top, Spezia e Cremonese da A. Bari e Parma…”

L'ex tecnico di Frosinone, Reggina, Palermo ed Ascoli, tra le altre, Roberto Stellone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di di TMW, soffermandosi sulle teoriche gerarchie in sede di pronostico del prossimo campionato cadetto. Stellone guidò il Palermo nella stagione 2017-2018, fino alla discussa doppia finale playoff contro il Frosinone di Moreno Longo, che vide i ciociari approdare in Serie A, non senza roventi polemiche, con una tormentata appendice nelle aule di giustizia sportiva e ordinaria.

"Serie B?Sarà simile all’anno scorso. La Samp con il cambio di proprietà ha ambizioni, Spezia e Cremonese per organico hanno il dovere di risalire. Chi non è riuscito a salire l’anno scorso sta cercando di fare il salto, penso al Palermo che sta facendo un bel mercato e Bari e Parma così come il Venezia se riparte per come ha finito. Anche Cosenza e Pisa stanno facendo un bel mercato".