Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Sfuma Corrado, circuito City Group…”

Priorità esterno basso sulla corsia mancina. Dopo le prime sei operazioni in entrata di assoluto livello definite dal binomio manageriale composta da Leandro Rinaudo e riccardo Bigon, il Palermo targato City Fotball Group non ha intenzione di fermarsi. Il club di viale del Fante vuole legittimare, già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, le ambizioni di vertice palesate già al termine della stagione scorsa dagli stati generali della società rosanero. L'impellenza in cima alle gerarchie di management ed area tecnica è quella di individuare un profilo di alto lignaggio sulla corsia di sinistra. Ad oggi, in organico Corini ha a disposizione il giovane e promettente Aurelio come unico specialista del ruolo, protagonista di un buon esordio in Serie B nello scorso torneo ed ancora con ampi e trasversali margini di crescita. La strategia del Palermo è piuttosto chiara: serve un tassello giovane e dal background calcistico di pregio. La Coppa Italia è vicina e Ceccaroni dovrà fare gli straordinari sulla corsia mancina, in attesa del rientro dall'infortunio dell'ex Pontedera.