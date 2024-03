Brescia-Palermo, dal 2002 due successi a testa e tre pareggi. I precedenti

I precedenti tra Brescia e Palermo. Dal 2002 due successi dei rosanero, altrettanto quelli lombardi. Tre invece i pareggi

⚽️ 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 09:31)

Rosanero che dopo il brutto stop interno contro la Ternana vogliono tornare a correre sulle altre compagini, con le quali si contendono le posizioni nobili della classifica. Lombardi che vogliono tornare al successo che manca da quattro giornate. Questo e tanto altro il match del sabato del ventottesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Brescia di Rolando Maran e il Palermo di Eugenio Corini. Il confronto è in programma oggi, 2 marzo, allo stadio "Mario Rigamonti" alle ore 14:00

I PRECEDENTI

Brescia e Palermo si affrontano per la trentasettesima volta allo stadio "Mario Rigamonti". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, due vittorie a testa e tre i pareggi.

BRESCIA-PALERMO 2-3 RITORNO COPPA ITALIA (2003/2004)

Rosanero che ricorderanno benissimo questa stagione essendo quella che al termine vedrà trionfare i siciliani portandoli in Serie A. Gli uomini di Baldini, successivamente rimpiazzato da Guidolin, batterono il Brescia in Coppa Italia. Al 30' Soligo portò in vantaggio gli ospiti, ma Correa riportò il match in parità al 50'. In sette minuti Vannucchi e Ferri chiusero la sfida che venne riaperto senza successo da Gonzalez

BRESCIA-PALERMO 0-2 SERIE A (2004/2005)

La banda di Guidolin nella prima stagione nella massima serie sconfisse i lombardi chiudendo la pratica nella prima frazione di gioco. Bastarono al 10' Toni e al 24' Brienza per mettere ko gli uomini di De Biasi.

BRESCIA-PALERMO 3-2 SERIE A (2010/2011)

I rosanero in quell'annata vennero sconfitti dalla banda di Iachini, che anni dopo sarebbe diventato tecnico dei siciliani. Aprì le danze Dallamano al 4'. Pastore al 23' pareggiò i conti ma Eder e l'ex Caracciolo siglarono il 3-1. Nel finale di match inutile ai fini del risultato la rete di Balzaretti.

BRESCIA-PALERMO 1-1 SERIE B (2013/2014)

Rosanero che ricorderanno benissimo questa stagione essendo quella che al termine vedrà trionfare i siciliani portandoli in Serie A. Il match in quell'anno terminò 1-1. Gli uomini di Iachini, allenatore rosa in quella gara, subirono la rete dei lombardi grazie ancora all'ex Caracciolo. Settore ospiti che invece esplose al 60' per la rete di Belotti. Nel finale venne espulso Morganella.

BRESCIA-PALERMO 0-0 SERIE B (2017/2018)

Il Palermo di Tedino impattò 0-0 nella sfida contro il Brescia di Boscaglia, che nell'annata 2020-2021 diventerà tecnico dei siciliani. I siciliani arrivarono senza molti calciatori chiave. Buona parte convocati in nazionale, come nel caso del bomber Nestorovski.

BRESCIA-PALERMO 2-1 SERIE B (2018/2019)

Nell'anno successivo ad avere la meglio furono i padroni di casa. A decidere la gara fu la doppietta di Donnarumma tra il 27' e il 29'. Moreo nel finale accorciò le distanze rendendo il recupero emozionante senza che i siciliani siano riusciti a pareggiare.

BRESCIA-PALERMO 1-1 SERIE B (2022/2023)

L'ultimo precedente - al Rigamonti - tra rosanero e lombardi terminò in parità, precisamente 1-1. Nella prima frazione più attivi i padroni di casa soprattutto con l'ex Moreo. Nella ripresa vantaggio immediato dei ragazzi di Aglietti con Galazzi, che portò in vantaggio i suoi con un non irresistibile Pigliacelli, il quale si fece passare il pallone sotto le gambe. Passarono due minuti e gli uomini di Corini pareggiarono con Segre su sponda aerea.

