Brescia-Palermo, Maran: “Cistana almeno in panchina. I rosanero ci faranno soffrire”

"Come sta la squadra? Abbiamo avuto la sfortuna di avere la trasferta più scomoda in infrasettimanale. Non ci sono stati affaticamenti particolari, siamo riusciti a preparare il match come volevamo noi. Nel dettaglio, Borrelli non ha ancora i novanta minuti, devo capire quanto minutaggio più avere. In rifinitura si lavora poco in campo aperto e questo non aiuta a capire quanto ha recuperato. Può incrementare i 20-25’ di martedì. Cistana ha fatto tutto da ieri, ma deve trovare la condizione. Sicuramente viene in panchina ed è già positivo. Ho l’impressione che quando fiutiamo il pericolo ci viene il braccino corto ed è dettato dal vissuto. Dobbiamo essere bravi ad andare oltre. È vero che certi avversari possono evidenziare alcuni nostri aspetti più o meno congeniali. Quando andiamo sotto però facciamo qualcosa sempre di importante. Ci vuole più concretezza. Vogliamo andare sempre oltre il nostro limite".