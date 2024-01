LE PAGELLE DI PALERMO-MODENA 4-2. Tanta sofferenza e pioggia ma tre punti che valgono oro

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte il Modena con una partita fatta di sofferenza e sacrificio, esaltata da un Soleri in stato di grazia. Venerdì sera nell'anticipo serale in casa del Catanzaro, il Palermo dovrà dare continuità a questo risultato.

PIGLIACELLI 5,5

Complice il campo bagnato, è approssimativo nelle ribattute e mette più volte in difficoltà la retroguardia. Non può nulla sul primo gol mentre sul raddoppio allontana colpevolmente il pallone sulla traiettoria dell'accorrente Abiuso.

GRAVES 6

Aiuta anche in fase offensiva (come dimostra il passaggio per Henderson nell'1-0), mentre in fase difensiva alterna anticipi a errori di posizionamento, come nel caso del raddoppio di Abiuso.

NEDELCEARU 6

Nelle battute iniziali domina l'area svettando più alto di tutti, poi però si fa beffare dal colpo di testa di Battistella che si inserisce nello spazio tra lui e Gomes, e impiega un po' di tempo per riprendere le redini della retroguardia. Nel raddoppio non ha particolari colpe. Nei minuti finali si getta nella mischia alla ricerca del gol e arriva a un passo dall'impresa.

CECCARONI 6,5

Un assist perfetto per Brunori, un salvataggio su una ribattuta corta di Pigliacelli, un cross millimetrico per Mancuso e tanti buoni anticipi. Non è esente da errori, ma oggi si è visto un Ceccaroni in gran crescita.

LUND 6

Batte la fascia in lungo e in largo anche se non incide dalla trequarti in su. AURELIO (dal 75') S.V.