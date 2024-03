Palermo, GdS: “Altri 94 biglietti per i tifosi. Dato completo sul settore ospiti”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia la grande passione dei tifosi del Palermo, che saranno in massa al Rigamonti Ceppi di Lecco per la sfida contro la squadra lombarda. Saranno infatti ben 1019 i tifosi rosanero presenti allo stadio e questo perché dopo i 925 posti del settore ospiti in curva sud il Lecco ne ha messo a disposizione altri 94 aprendo il settore adiacente. Grande dimostrazione da parte del pubblico, che continua a supportare la squadra, anche in un momento difficile come questo. I biglietti per il settore ospiti sono stati venduti in pochissimo tempo, a dimostrazione della grande voglia di esserci da parte dei tifosi palermitani. Il loro sostegno incessante per 90 minuti potrebbe essere un fattore determinante per uscire da questo momento difficile e conquistare un risultato positivo.