Palermo, Corriere dello Sport: “Tutto subito. Corini a Lecco può solo vincere”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia la consapevolezza di Corini della situazione critica del Palermo. Le sconfitte contro Ternana e Brescia hanno allungato le distanze in classifica, e la discontinuità della squadra rosanero non aiuta. Il mister di Bagnolo Mella si trova in una posizione difficile, barcamenandosi tra le critiche dei tifosi e l'appoggio della società, che difficilmente cambierà rotta a questo punto. Il tecnico ha provato a dare spiegazioni, ma ora è la squadra che deve dare risposte sul campo. Durante la settimana Corini ha lavorato molto sulla fase difensiva, sottolineando in conferenza stampa la necessità di un miglioramento da parte di tutti. In vista della partita di domani, c'è il dubbio Insigne, che sosterrà la rifinitura a Torretta prima della partenza. Per il resto, si dovrebbe tornare allo schieramento base con Diakitè e Ceccaroni in difesa, Segre e Ranocchia a centrocampo.