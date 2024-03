Palermo, Gazzetta dello Sport: “Bis e applausi per Pohjanpalo. Venezia superiore”

Il Venezia ha ottenuto una vittoria convincente contro il Palermo, segnando tre gol e dimostrando un gioco di alto livello. Il club di Viale del Fante, al contrario, è apparso spaesato e inconsistente in difesa, e il tecnico Corini è stato pesantemente contestato dai tifosi. Le scelte del tecnico durante la partita non sono sembrate efficaci, sollevando interrogativi sulle questioni mai risolte a livello difensivo. La squadra di Vanoli, invece, ha dimostrato di avere numeri importanti sia in attacco che nel modo di giocare, e può seriamente pensare alla promozione in Serie A. Nonostante un inizio combattuto, il Palermo è sparito dal campo dopo il secondo gol del Venezia, mostrando anche difficoltà fisiche. La formazione lagunare avrebbe potuto segnare ancora più gol. La standing ovation nel momento della sostituzione di Joel Julius Ilmari Pohjanpalo, dimostra ancora una volta quanto sia sportivo il pubblico del "Barbera", che ha saputo riconoscere il grande giocatore, anche se facente parte della squadra rivale. La doppietta del finlandese non è passata inosservato in terra sicula. Questa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".