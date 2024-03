Palermo, Corriere dello Sport: “Pohjanpalo spietato e la resa della banda Corini”

Il Palermo subisce una pesante sconfitta contro il Venezia, con il finlandese Pohjanpalo che segna due gol spietati. La squadra di Vanoli si posiziona al secondo posto in classifica, mentre il club di Viale del Fante continua a mostrare evidenti squilibri tattici e a prendere gol in modo consistente. Il pubblico fischia pesantemente la squadra di Corini, che ora ha solo i play-off come possibilità di promozione. I lagunari, al contrario, hanno giocato un primo tempo eccellente e ha gestito la ripresa in modo efficace, sfruttando gli spazi lasciati dalla banda rosanero. La partita ha confermato la superiorità del Venezia e l'involuzione del Palermo. Questa l'edizione odierna del "Corriere dello Sport".