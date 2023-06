Brescia, casting allenatore: Caserta e Alvini in pole, riavviati colloqui con Baldini

Il Brescia è retrocesso in Serie C: cinque cambi in panchina, quaranta punti totalizzati e sedicesimo posto raggiunto nella regular season. Quest'ultima si era conclusa con il pari in rimonta di Palermo, figlio di un secondo tempo gagliardo e brillante da parte degli uomini di Gastaldello. Scenario pareva costituire una svolta fondamentale in chiave salvezza. Poi il doppio playout con il Cosenza, culminato con il colpo di testa di Meroni e l'invasione di campo degli ultras biancazzurri, inferociti per il ritorno in Lega Pro dopo trentotto anni dall'ultima volta.