Spezia, avviati i contatti anche con Stroppa. E’ stato già in bianconero nel 2013

Lo Spezia è retrocesso in Serie B, non ha rinnovato il contratto a Leonardo Semplici ed è ancora alla ricerca di una nuova guida tecnica. L'ex allenatore di Spal e Cagliari non è riuscito a mantenere la categoria e sarà compito della proprietà bianconera trovare un adeguato sostituto per una nuova programmazione, che funga da ripartenza in cadetteria.

Nelle ultime giornate, calde in termini di calciomercato, sono stati fatti tantissimi nomi per la blasonata panchina aquilotta. Dal giovane in rampa di lancio come Aquilani (passato al Pisa) ai dimostratisi elementi validi per la competizione come Baroni e Alvini. Quest'ultimi sono reduci da un'esperienza in massima serie: il primo alla Cremonese, il secondo a Lecce. Entrambi oggi sono senza una compagine da guidare, e sembrano profili graditi al patron Platek ed al ds Macia. Occhio però alle novità.