Spal, allenatore cercasi: c’è il nome di Ferraro, ha già lavorato con il ds Righi

La Spal è retrocessa in Lega Pro e Joe Tacopina si appresta ad avviare una nuova programmazione all'interno del club, con nuove figure e nuovi interpreti dei ruoli principali. A partire dalle cariche della guida tecnica e della direzione sportiva. Salutati Massimo Oddo e Fabio Lupo (prima del termine della stagione da poco conclusa), il patron statunitense si è preso un periodo di stacco prima di ritornare a lavorare per il club ferrarese.

La Spal, sulla carta, sarà una delle candidate principali al ritorno in cadetteria nel girone B di Serie C, dunque, sarà doveroso per la proprietà della società emiliana, allestire un organigramma, prima che una squadra, capace di rilanciare le sorti di una compagine sempre più in fase declinante negli ultimi anni. Filippo Fusco è stato annunciato come nuovo polo manageriale, adesso si resta alla ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare gli spallini al ritorno in cadetteria.