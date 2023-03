Serie D, il Catania rifila un poker al Canicattì e torna matematicamente in Serie C

Il Catania festeggia il ritorno in Serie C con sei giornate d'anticipo

Supremazia totale ed inscalfibile quella del Catania nel girone I di Serie D che questa domenica ha conquistato la matematica promozione in Serie C. Sufficiente leggere i numeri e le statistiche della formazione rossazzurra nel campionato semiprofessionistico: 75 i punti, con ben 24 vittorie all'attivo e 3 pareggi, con ventidue punti di vantaggio sul Locri secondo in classifica.