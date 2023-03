Catania promosso in C, Ferraro: “Questa squadra merita la Serie A”

“Vincere in una città che ha storia e un pubblico straripante è una sensazione che mi porterò nel cuore per sempre”. Sono queste le parole colme di gioia del tecnico del Catania, Giovanni Ferraro, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta...

Sono queste le parole colme di gioia del tecnico del Catania, Giovanni Ferraro, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la promozione in Serie C ottenuta dalla squadra etnea al primo anno di ripartenza dopo il fallimento.

“La professionalità del presidente Pelligra e dei dirigenti che hanno seguito la squadra in città, da Laneri a Grella, da Carra a Caniglia, è stata da Champions. Abbiamo vinto le prime nove gare generando entusiasmo immediato. Vedere il Massimino festante, con una media di 15 mila spettatori a partita è un’emozione che si ripete ad ogni appuntamento. Il momento più difficile? L’unica sconfitta rimediata nel girone d’andata contro il Cilento l’abbiamo ammortizzata durante la sosta riprendendo la preparazione e mettendo energia nelle gambe e in testa. Il nuovo Catania merita la Serie A, l’organizzazione è pronta, il pubblico all’altezza toccherà a chi va in campo recuperare il tempo perduto. Futuro? Non tocca a me dirlo, ma se questa domanda la facessero i dirigenti, conoscerebbero già la mia risposta”.