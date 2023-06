Vicenza, Sagramola costruisce il suo Palermo 2.0: Castagnini e Baldini i nomi in pole

L'amministratore delegato, Rinaldo Sagramola è pronto a prendere in mano la situazione ed iniziare una nuova tipologia di programmazione che renda credibile questo progetto sportivo, contattando figure importanti per la categoria: Silvio Baldini e Renzo Castagnini (entrambi ex Palermo ), hanno già lavorato con il polo manageriale capitolino, con il quale hanno vinto proprio in Serie C lo scorso anno, ai playoff. Ricoprire le cariche di tecnico e ds con i protagonisti della cavalcata trionfale dei rosanero della passata stagione, per il Vicenza sarebbe un doppio colpo suggestivo e che ruba l'occhio mediatico.

Per il mister di Massa, quello a Vicenza sarebbe un ritorno in seguito alla deludente esperienza nel 2011 - terminata con un esonero - dopo appena nove gare stagionali, di cui otto in Serie B: tre pareggi e sei sconfitte gli costarono la panchina. Oggi, Baldini come Castagnini sono reduci da un'esperienza (in tempistiche diverse) negativa in quel di Perugia: il primo si è dimesso dopo sole tre partite, il secondo è retrocesso sul campo dopo essere arrivato a stagione già iniziata. Il club vicentino, per entrambi, potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi e chissà regalare un sogno come quello vissuto a Palermo.