Palermo, Baldini e la Panchina D’Oro: le strade che dividono e l’amore che unisce

Con leadership, competenza, carisma e straordinaria capacità motivazionale, il coach toscano ha capitalizzato al meglio l'intuizione brillante del presidente, allora patron, Dario Mirri, che individuò a Natale 2021 il suo profilo come l'unico in grado di scuotere, ricompattare e valorizzare un Palermo fin troppo opaco e discontinuo nell'ultima parte della gestione Filippi. Impetuosamente e fuori da ogni schema, Baldini ha compiuto il suo capolavoro tattico, mentale e sociologico. Il suo 4-2-3-1 come marchio di fabbrica, spartito di un calcio propositivo, intenso e verticale. Feroce agonisticamente e a tratti arrembante. Espressione corale esaltata ed impreziosita dalle performances strepitose di una serie di individualità divenute progressivamente squadra, nell'accezione più granitica e virtuosa del termine. Alchimia perfetta. Nell'anima e nello spirito. Nelle testa e nelle gambe. Sul rettangolo verde come nel chiuso di uno spogliatoio. Vittorie sporche, prestazioni spumeggianti e di grande personalità, qualche caduta rovinosa.