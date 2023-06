Vicenza, Balzaretti saluta: “Mi resterete nel cuore. Non siamo stati protagonisti…”

"Un infinito grazie alla famiglia del LR Vicenza, alla famiglia Rosso per l’opportunità che mi è stata data, alla squadra, agli allenatori, al settore giovanile e a tutte le persone che sia in sede sia al campo, hanno lavorato al mio fianco, giorno dopo giorno. È stato un privilegio condividere questa esperienza con voi. Grazie ai tifosi per il loro sostegno, la loro passione e per non averci mai fatto sentire soli.