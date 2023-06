Foggia-Pescara, Zeman provoca: “Non ho cercato Delio Rossi. Mia rivalità con lui…”

Oltre ai gol non sono mancate le polemiche in Foggia-Pescara. Dopo la semifinale d'andata dei playoff di Serie C, Zeman non si è trattenuto in sala stampa.

Foggia-Pescara è stata un'autentica serata di bel calcio. Una gara sempre godibile, piena di emozioni, a tratti indecifrabile. Specie nel primo tempo, quando le due compagini si sono sfidate a viso aperto, senza alcun tipo di tatticismo. Una partita dal sapore particolare per il tecnico Zdenek Zeman, attualmente alla guida del "Delfino" ma che ha allenato proprio il Foggia in quattro decenni diversi. Dopo il 2-2 della semifinale d'andata dei playoff di Serie C, l'allenatore boemo ha tenuto una conferenza stampa piuttosto movimentata. L'addio in rottura con la società dell'annata precedente non è stato dimenticato dal tifo rossonero dello "Zaccheria" che ha deciso di fischiare Zeman. Inoltre, una domanda dei giornalisti presenti avrebbe messo in discussione il rapporto di rispetto reciproco con il tecnico del Foggia, Delio Rossi: