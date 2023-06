Palermo, Buttaro verso la permanenza. In bilico Soleri e Damiani, scelta di Corini…

Dei tre giocatori, quello che ha più possibilità di restare è senz'altro Buttaro, non soltanto per il contributo offerto nel corso della stagione con la fiducia del tecnico Eugenio Corini nelle ultime uscite, ma anche per un fattore età. Il difensore romano è un "Under", essendo nato nel 2002, pertanto la sua permanenza non "pesa" e potrà continuare a rispettare il proprio legame con il club rosanero che attualmente termina nel 2025.

Chiunque sia nato prima del 31 dicembre 1999 è da classificarsi invece come "Over", ed ogni squadra di Serie B ne può tesserare un massimo di diciotto. Motivo per cui il Palermo dovrà valutare attentamente la posizione di ogni calciatore in vista della prossima stagione. Soleri ha fatto fatica ad imporsi nella realtà Serie B nella prima parte di campionato, sbloccandosi nel girone di ritorno con un pesante gol siglato alla Reggina e realizzando un totale di quattro reti in stagione. "Per generosità e attaccamento alla maglia non si discute, i tifosi palermitani lo adorano, ma il suo apporto è stato comunque ridotto. Adesso al Palermo, per puntare alla A, potrebbe servire un alternativa a Brunori più esperta ed efficace", si sbilancia l'articolo della Gazzetta. Infine, Damiani è stato sempre elogiato dal tecnico di Bagnolo Mella ma dei centrocampisti è certamente stato quello meno impiegato.