Palermo, si accelera per Dimitri Bisoli. Due giocatori del Pisa nel mirino di Rinaudo

Il Brescia, dopo il playout perso con il Cosenza, è retrocesso in Serie C e ciò rappresenta una grande opportunità per il Palermo di Eugenio Corini. Diversi gli elementi stimati dal tecnico di Bagnolo Mella in seno alla rosa biancazzurra. Le due esperienze lombarde del 'Genio' (La prima lo ha visto promosso in Serie A ed esonerato ben due volte l'anno dopo, la seconda riguarda il finale della scorsa stagione in B) sono state utili a tenere bene a mente quali sono gli elementi funzionali al suo credo calcistico, anche per le esperienze avvenire. A proposito di ciò, il direttore sportivo Leandro Rinaudo potrebbe "regalare" a Corini uno dei pilastri in zona nevralgica della sua esperienza con le "rondinelle". In pole position c'è il nome di Dimitri Bisoli, capitano ed autore di uno splendido gol nei playout contro il Cosenza che però non è bastato per evitare la retrocessione. Il centrocampista classe 1994 non è l'unico calciatore del Brescia ad interessare il club rosanero, con anche Andrea Cistana tra i profili nel mirino.