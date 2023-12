Spezia-Parma, le probabili formazioni: Pecchia sfida D’Angelo. Elia e Bernabé dal 1′

La quindicesima giornata del campionato di Serie B prosegue oggi, sabato 2 dicembre, anche con la sfida tra Spezia e Parma . I gialloblù, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, sono reduci dal pareggio nel derby contro il Modena . Oggi, alle ore 16:15, affronteranno la squadra di Luca D'Angelo allo Stadio Alberto Picco . La formazione di Pecchia arriva a questa partita con la consapevolezza di dover fare punti per consolidare il primato, agganciato di recente dal Venezia . I crociati, infatti, sono attualmente i padroni del campionato, con ben 30 punti totalizzati . Lo Spezia , invece, è in diciottesima posizione, a quota dieci punti ed i piena zona retrocessione.

La partita si annuncia molto difficile per i liguri. Il Parma è una squadra molto attrezzata, che gioca un calcio offensivo e propositivo. I bianconeri dovranno essere bravi a difendersi bene e a sfruttare le proprie occasioni in contropiede.

DOVE VEDERE IL MATCH

Il match tra Spezia e Parma, in programma sabato 2 dicembre alle ore 16,15 allo Stadio “Alberto Picco”, sarà visibile sia su Sky Sport Calcio (via satellite sul ch. 202 ma anche su Sky Go e Now Tv) che Dazn (streaming e app).