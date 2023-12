GdS: “Catanzaro, lezione di calcio a Palermo. Corini rischia e il City Group…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia è un duro atto d'accusa nei confronti del Palermo e del suo allenatore, EugenioCorini. La sconfitta contro il Catanzaro, arrivata dopo una serie di risultati negativi, ha portato a un'ulteriore escalation della contestazione da parte dei tifosi, che hanno chiesto a gran voce l'esonero del tecnico. Il GdS non risparmia critiche a nessuno. Il Palermo, secondo quanto si legge, non esiste più e rischia di essere risucchiato in coda alla classifica. La crisi è profonda, sia per quanto riguarda i risultati che per il gioco espresso. Corini, in queste ultime settimane, non è riuscito a migliorare la manovra della squadra e il Catanzaro, ieri sera, ha impartito una lezione di calcio al Palermo in tutto e in ogni zona del campo. L'editorialista si interroga anche sulle intenzioni del City Group, proprietario del club di Viale del Fante. La società araba ha investito molto nella squadra, ma i risultati finora sono deludenti. Se la situazione non dovesse migliorare, il City Football Group potrebbe intervenire e prendere decisioni drastiche, come l'esonero di Corini.