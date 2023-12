LE PAGELLE DI PALERMO-CATANZARO 1-2. Ennesima sconfitta senza attenuanti, senza gioco e qualità

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla in casa contro il Catanzaro con una prestazione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Rosa senza una chiara trama di gioco profondamente involuti dal punto di vista caratteriale e ormai senza più il credito del pubblico. Che Palermo ci sarà domenica prossima in casa della capolista Parma?

PIGLIACELLI 5,5

Sul primo gol la sua unica colpa è credere che Marconi possa non farsi anticipare, sul secondo ci mette la mano ma non può nulla sulla ribattuta.

MATEJU 4,5

Sull'1-0 sbaglia la marcatura sul primo cross di Vandeputte lasciandogli troppo spazio, ma complessivamente disputa la classica partita mediocre condita da qualche buon intervento (come quello al 64' su Iemmello) e tante amnesie. Scarso il feeling coi compagni di reparto che non gli garantiscono mai copertura quando si spinge in avanti.

LUCIONI 5

Copia sbiadita del leader difensivo che avevamo ammirato fino al mese scorso, oltre agli evidenti errori di posizionamento (dov'era sul secondo gol?), sembra attendere rassegnato il primo gol degli avversari. Non al meglio per un'influenza in settimana, paga dazio contro attaccanti tecnici e dinamici come quelli di Vivarini. Il copione che prevede tanti passaggetti prima del lancione dalla difesa non funziona.

MARCONI 4,5

I suoi limiti sono resi ancora più evidenti da un affiatamento praticamente nullo con i compagni di reparto che spesso lo lasciano solo contro avversari più attrezzati. Sul primo gol si fa anticipare in maniera elementare da Iemmello che ha il tempo di sistemarsi il pallone, alzare la testa e piazzarla sul palo opposto, sul secondo anche lui è fuori posizione. VALENTE (dal 59') 6 unica nota positiva di una serata disastrosa sotto tutti i punti di vista, mette un paio di cross perfetti al centro, come quello per la testa di Stulac.

BUTTARO 5

Parte bene con un cross tagliato, ma poi si perde nei meandri di una manovra offensiva che non ha né capo né coda. Difensivamente svolge il compitino.

LUND 4

Partita dopo partita accusa un'evidente flessione in termini di brillantezza, intraprendenza e convinzione in entrambe le fasi sul binario mancino. AURELIO (dal 59') 5,5 Entra nel finale e prova a fare il suo, per poco non decide la partita con uno stacco nel finale.. Se sembra ancora un corpo estraneo, come molti suoi compagni, tuttavia, la colpa non è certamente del tutto sua.