Repubblica: “Palermo, Corini ai titoli di coda”. Stulac non basta contro il Catanzaro

Il Palermo è caduto ancora, tra le mura amiche del Renzo Barbera, contro il Catanzaro per 1-2. La panchina di Eugenio Corini scotta e non poco.

L'edizione odierna del quotidiano "Repubblica" analizza la sconfitta del Palermo per 1-2 contro il Catanzaro, la seconda consecutiva in casa. La gara ha confermato la crisi di una squadra che, dopo un buon inizio di campionato, ha perso la bussola e ora si trova in una situazione molto difficile. L'approfondimento sottolinea come la facilità con cui il Catanzaro ha vinto al Barbera sia un segnale preoccupante. La squadra rosanero è apparsa piatta, senza idee e senza grinta. Corini continua a dire che la squadra è dalla sua parte, ma in campo sembra proprio il contrario.