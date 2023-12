Spezia-Parma, Pecchia: “Campionato non lo facciamo da soli. Vedo momenti altalenanti”

"Mi aspetto una partita simile al Modena, lo Spezia ha calciatori giovani con qualità. Ma mi devo più occupare di quello che siamo noi, voglio vedere 24 calciatori, perché saranno convocati in 24, pronti a lottare e affrontare una partita con grande impeto, sia dal punto di vista fisico che mentale. Chi scenderà in campo deve essere pronto per affrontare una partita bella e in un ambiente che dovremmo cercare di portare dalla nostra parte. Siamo in grado di farlo, lo abbiamo già fatto e dovremo essere bravi a riproporlo. La squadra sta bene, a parte Benedyczak con la febbre. Il resto del gruppo sta benissimo. C’era poco da smaltire rispetto all’ultima partita, ma c’è da prendere atto della prestazione, delle tante cose fatte bene, e ci siamo preparati per la prossima gara, e a quello che ci aspetta da qui in avanti, in 25 giorni avremo 6 partite. Sono concentrato come i ragazzi sul nostro cammino, sulla nostra strada, su ciò che c’è da fare, sulla voglia di migliorarsi, di cercare sempre punti di miglioramento. Il campionato non lo facciamo da soli, ci sono tante squadre e ci saranno dei momenti altalenanti per tutti. Ma il mio obiettivo e della squadra è costruire un gruppo forte e lavorare su di noi. Il focus è da mettere sulla nostra immagine, sul nostro modo di essere e giocare".