Reggina, completati tutti i passaggi e depositata domanda di iscrizione alla Serie B

I bonifici per i pagamenti degli stipendi sarebbero arrivati in extremis poco prima della scadenza. Sospiro di sollievo per la Reggina.

Mediagol ⚽️

Una settimana estremamente delicata per la Reggina del patron Felice Saladini. La scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B era fissata per il 20 giugno, con il club calabrese che nel frattempo sta fronteggiando un ribaltone in società, con un cambio di proprietà sullo sfondo.