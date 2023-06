Palermo, Corini punta sul 4-3-3: blackout da evitare e valutazioni del City Group

L'allenatore originario di Bagnolo Mella avrà comunque, la possibilità di programmare la nuova stagione con un'ideologica tattica ben salda nella mente. Sarà il 4-3-3 l'abito che Corini proverà a far indossare ai suoi ragazzi. Ricerca dell'ampiezza, impostazione dal basso e triangolazioni nella metà campo avversaria. Un sistema di gioco propositivo che presuppone sovrapposizioni dei terzini, inserimenti delle mezzale e attaccanti esterni in grado di venire dentro al campo creando superiorità numerica con dribbling e giocate d'alta scuola. Un modulo declinabile all'occorrenza in un 4-3-1-2 con l'eventuale capacità di un esterno offensivo di reinventarsi trequartista alle spalle della coppia di attaccanti. L'auspicio di tutto il popolo palermitano, è che tutto ciò si riveli efficace per puntare alla promozione.