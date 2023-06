Galassi: “Palermo tra le prime quattro squadre del City Group. Puntiamo alla Serie A”

"Questo modello verrà copiato. Tu non puoi comprare solo talenti arrivati, ma devi scoprire talenti che si faranno prendendoli dagli altri campionati. Noi abbiamo comprato il Bahia in Brasile che è un serbatoio enorme, abbiamo comprato il Palermo che è la quinta città d’Italia. Pensate cosa può uscire dai vivai del Sud Italia. Ad oggi non esiste settore giovanile se non quello che stiamo creando noi. Palermo è una realtà importantissima, abbiamo l’ambizione di andare in Serie A. Se fossimo andati ai playoff e li avessimo vinti sarebbe stato per caso perché la struttura societaria e la squadra non era da Serie A. Palermo sarà nella galassia City tra le prime quattro a livello di competitività. Manchester City primo, New York City secondo perché fa cifre spropositate, poi Bahia e infine Palermo. Corini resta a Palermo? Assolutamente sì”.