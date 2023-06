Calciomercato Palermo, Aurelio l’unico a sinistra: Martella torna di moda. Il punto

Pazienza e perseveranza sono alla base del club di viale del Fante targato City Football Group. Nelle ultime ore è finalmente giunta la fumata bianca con trattativa finalmente sbloccata per Fabio Lucioni che è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Adesso la dirigenza rosanero lavora alacremente per chiudere il cerchio attorno al profilo di livello che elevi la cifra tecnica anche sulla corsia di sinistra, che vede in Giuseppe Aurelio l'unico interprete nel suo ruolo. Brillante ed incisivo in fase propulsiva, rivedibile e con ampi margini di crescita sul piano della disciplina tattica in sede di copertura. ottimo l'impatto per il classe 2000 romano, proveniente dal Pontedera, con la Serie B. Coraggio, personalità, spinta e tanti cross pericolosi dal fronte mancino. Un gol di testa contro il Modena, nella roboante vittoria dei rosa al Barbera con cinque reti rifilate alla formazione di Tesser. Ma non basta, il Palermo cercherà certamente profili di livello per rimpinguare le opzioni sulla corsia.