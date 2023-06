Manchester City, il pres. Al Mubarak: “Palermo ha grande storia, presto in Serie A”

Treble, come lo chiamano in Inghilterra . Nell'ormai trascorsa stagione agonistica, il Manchester City è stato assoluto protagonista con la vittoria di Premier League , Champions League e FA Cup . Il presidente Khaldoon Al Mubarak ha tracciato un bilancio consultivo tramite i canali ufficiali del club. Tra le tante tematiche affrontate, Al Mubarak si è soffermato sui club appartenenti al City Football Group tra cui il Palermo Calcio . Ecco, di seguito, l'estratto in merito agli obiettivi in serbo per club siciliano.

"Continuiamo a crescere in modo molto ponderato. L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande Club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B e come sempre abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Sosteniamo il Club, mettiamo a disposizione il management, l'Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce. Non c'è motivo per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo Club".