Palermo, senti Lucioni: “Manca davvero poco, sono molto contento”

“ Siamo molto vicini, manca davvero poco . Siamo in dirittura d’arrivo", così Fabio Lucioni che ai microfoni del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" conferma lo stato avanzato della trattativa con che lo porterà dal Lecce al Palermo . Nell'ultima stagione agonistica l'esperto difensore centrale ha vinto il campionato di Serie B con il Frosinone dell'ormai ex tecnico Fabio Grosso .

Si tratta, dunque, di un colpo che va ad aggiungere esperienza alla difesa di Corini, spesso risultata deficitaria da questo punto di vista nell'arco della passata annata. Lucioni aggiunge: "Non so dire se riusciremo già a chiudere in settimana ma sicuramente sarà tutto a breve scadenza. Sono molto, molto contento di vestire la maglia rosanero".