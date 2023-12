Palermo: quattro precedenti con l’arbitro Massa, tutti in Serie A

È il giorno di Parma-Palermo. I rosanero affrontano al Tardini la capolista del campionato di Serie B nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. Ad arbitrare la partita sarà l'esperto Davide Massa che ha totalizzato 194 presenze nella massima serie e 57 in B, quella odierna sarà la 58esima. Il fischietto di Imperia ha diretto domenica scorsa Napoli-Inter, partita di cartello di Serie A terminata non senza polemiche per un paio di episodi dubbi.